Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı
H.Ç. isimli vatandaş Polateli İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak Belenözü köyü yakınlarında, hayvanlarını otlattığı esnada yaralı bir kerkenez kuşu bulduğunu bildirdi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köye giderek kuşu aldı.
Yaralı kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
