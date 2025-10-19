Habertürk
        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

        Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:53
        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        H.Ç. isimli vatandaş Polateli İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak Belenözü köyü yakınlarında, hayvanlarını otlattığı esnada yaralı bir kerkenez kuşu bulduğunu bildirdi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köye giderek kuşu aldı.

        Yaralı kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

