        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Umut Mehmet Sapan seçildi.

        Giriş: 22.10.2025 - 19:53 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:53
        Kilis'te CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Umut Mehmet Sapan seçildi.

        Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in yaptığı kongrede faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu, oylandı.

        CHP'nin yapılacak ilk seçimde hak ettiği yere kavuşacağını dile getiren Taşcıer, "Bugün muhalefetteki son Kilis kongremiz olacak. Ben inanıyorum ki yapılacak ilk seçimde Kilis'ten 2 milletvekilini partimize kazandıracağız ve partimizi hem Kilis'te hem de Türkiye'de birinci parti yapacağız." dedi.

        Taşcıer, partiye emek verenlere teşekkür ederek, il başkanlığı için yarışan 2 adaya başarılar diledi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kongrede yaptığı konuşmada, kazandığı yerel seçimler sonrası kendisine parti içerisinde sahip çıkılmadığını belirtti.

        CHP il örgütünün kendisini sahada yalnız bıraktığını dile getiren Bilecen, "Kendi içimizde çekişmekten birbirimize destek vermeyi unutuyoruz. Gençlerin önünü açalım bizlere güvenin. Bize destek olun." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından başlayan kongrede 101 delege oy kullandı.

        Seçimde 61 oy alan Umut Mehmet Sapan, CHP Kilis İl Başkanlığına seçildi. Diğer aday Mehmet Akif Perker 39 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

        Kongreye, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

