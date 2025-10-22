Kilis'te CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Umut Mehmet Sapan seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in yaptığı kongrede faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu, oylandı.

CHP'nin yapılacak ilk seçimde hak ettiği yere kavuşacağını dile getiren Taşcıer, "Bugün muhalefetteki son Kilis kongremiz olacak. Ben inanıyorum ki yapılacak ilk seçimde Kilis'ten 2 milletvekilini partimize kazandıracağız ve partimizi hem Kilis'te hem de Türkiye'de birinci parti yapacağız." dedi.

Taşcıer, partiye emek verenlere teşekkür ederek, il başkanlığı için yarışan 2 adaya başarılar diledi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kongrede yaptığı konuşmada, kazandığı yerel seçimler sonrası kendisine parti içerisinde sahip çıkılmadığını belirtti.

CHP il örgütünün kendisini sahada yalnız bıraktığını dile getiren Bilecen, "Kendi içimizde çekişmekten birbirimize destek vermeyi unutuyoruz. Gençlerin önünü açalım bizlere güvenin. Bize destek olun." diye konuştu.