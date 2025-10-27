Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te ilkokula kurulan kütüphane açıldı

        Kilis'te öğrencilerin eğitimine destek amacıyla kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te ilkokula kurulan kütüphane açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te öğrencilerin eğitimine destek amacıyla kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Afife Keçik İlkokulu'nda kurulan kütüphanenin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kütüphanelerin önemine değinen Açıkgöz, "Yaklaşık 3 bin kitabın olduğu kütüphanemize bizde destek vererek bu sayıyı arttıracağız." dedi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphaneyi gezen Açıkgöz, öğrencilerle sohbet etti.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Okul Müdürü İbrahim Şık ile okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Motosiklet devrildi, sürücü ile eşi yaralandı
        Motosiklet devrildi, sürücü ile eşi yaralandı
        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır...
        Kilis'te 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrildiği kazada 2 kişi ağır...
        Kilis'te Gazze yararına kermes düzenlendi
        Kilis'te Gazze yararına kermes düzenlendi
        Kilis'te PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Kilis'te PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı