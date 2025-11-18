Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
