        Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:15
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

