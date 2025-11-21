Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kurtların saldırdığı değerlendirilen 3 küçükbaş telef oldu

        Kilis'te kurtların saldırısına uğradığı değerlendirilen küçükbaş hayvanlardan 3'ü telef oldu, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kurtların saldırdığı değerlendirilen 3 küçükbaş telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te kurtların saldırısına uğradığı değerlendirilen küçükbaş hayvanlardan 3'ü telef oldu, 2'si yaralandı.

        Merkeze bağlı Tahtalı köyünde besicilik yapan Hannan Özçelik evinin yanındaki gittiğinde 3 hayvanın telef, 2 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

        Özçelik, koyunlardan oluşan 50 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Sabah 05.50'de zeytine hasadına gitmek için kalktım. Köpeklerin havladığını duydum. Gelinim arayarak ağıldan kurt çıktığını söyledi. Geldiğimizde hayvanların 3'ü telef olmuş, 2'si de yaralanmıştı." dedi.

        Özçelik, geçen hafta da köyde yine kurt saldırısında hayvanların telef olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri Kilis'te kira ve ev fiyatlarını düşürd...
        Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri Kilis'te kira ve ev fiyatlarını düşürd...
        '81 İlde 81 Orman' projesi Kilis ile devam ediyor
        '81 İlde 81 Orman' projesi Kilis ile devam ediyor
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Kilis'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı
        Kilis'te yol kontrolünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
        Kilis'te yol kontrolünde kaçak sigara ve alkol ele geçirildi