Kilis'te kurtların saldırdığı değerlendirilen 3 küçükbaş telef oldu

Özçelik, geçen hafta da köyde yine kurt saldırısında hayvanların telef olduğunu belirtti.

"Sabah 05.50'de zeytine hasadına gitmek için kalktım. Köpeklerin havladığını duydum. Gelinim arayarak ağıldan kurt çıktığını söyledi. Geldiğimizde hayvanların 3'ü telef olmuş, 2'si de yaralanmıştı." dedi.

Özçelik, koyunlardan oluşan 50 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Merkeze bağlı Tahtalı köyünde besicilik yapan Hannan Özçelik evinin yanındaki gittiğinde 3 hayvanın telef, 2 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

