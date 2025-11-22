Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te hijyen kurallarına uymayan yoğurt ve peynir imalathanesi kapatıldı

        Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen yoğurt ve peynir imalathanesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:42
        Kilis'te hijyen kurallarına uymayan yoğurt ve peynir imalathanesi kapatıldı
        Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen yoğurt ve peynir imalathanesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir yoğurt ve peynir imalathanesinde üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı tespit edildi.

        Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildi.

        Öte yandan, imalathaneye 315 bin 896 TL idari para cezası uygulanırken işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

