Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü düzenlendi
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.
Parktaki Şehit Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için dua okundu.
Yürüyüşe, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Kuvayımilliye Derneği Kilis Şube Başkanvekili Cuma Bulut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.