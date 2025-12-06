Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü düzenlendi

        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:48
        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliye Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

        Parktaki Şehit Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için dua okundu.

        Yürüyüşe, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Kuvayımilliye Derneği Kilis Şube Başkanvekili Cuma Bulut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

