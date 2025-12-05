Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        "Kilis Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer" söyleşisi düzenlendi

        Kilis'te, "Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kilis Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te, "Geleneksel Mutfak ve Gastronomide Kariyer" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kilis mutfağı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

        Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni Abdülmecit Aydemir, öğrencilerin gastronomi, toplumsal sorumluluk ve kariyer gelişimleri açısından bu programı hazırladıklarını söyledi.

        Konuşmacılardan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Seraceddin Gürbüz, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Anadolu'nun göz bebeği Kilis'te bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

        Şef Mustafa Gültekin ise gastronomide geleneksel lezzetleri modern gastronomi ile birleştirdiklerini belirtti.

        Söyleşi, gastronomi bölümü öğrencileri arasında düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Kilis'te "asrın felaketi"nde hasar gören ve restore edilen cami cemaatini a...
        Kilis'te "asrın felaketi"nde hasar gören ve restore edilen cami cemaatini a...
        Kilis'in en eski Osmanlı eseri: Mevlevihane Tarihi yapı, 6 Şubat depreminde...
        Kilis'in en eski Osmanlı eseri: Mevlevihane Tarihi yapı, 6 Şubat depreminde...
        Suriyelilerin gönüllü dönüşleri sürüyor
        Suriyelilerin gönüllü dönüşleri sürüyor
        Kilis'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bu...
        Kilis'te mide bulandıran hijyen skandalı: Merdiven altı üretimde fareler bu...
        Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bakkala cezai işlem uygulandı
        Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bakkala cezai işlem uygulandı
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5'i ağır, 6 yaralı
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5'i ağır, 6 yaralı