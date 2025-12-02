Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bakkala cezai işlem uygulandı

        Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen bakkala cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bakkala cezai işlem uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen bakkala cezai işlem uygulandı.

        Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınüzüm Mahallesi'ndeki bir bakkalda son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğu tespit edildi.

        Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hijyen kurallarına uygun olmayan, merdiven altı üretim yapan ve tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan, hijyenik olmayan ortamda satılan ürünler Kilis Belediyesi zabıta ekiplerince toplanarak imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Kilis'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5'i ağır, 6 yaralı
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5'i ağır, 6 yaralı
        Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i ağır, 6 yaralı
        Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i ağır, 6 yaralı
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kuyumculuk mesleği yeni nesille buluşuyor
        Kuyumculuk mesleği yeni nesille buluşuyor
        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi Kilis yorganlarına değer katıyor
        Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" motifi Kilis yorganlarına değer katıyor
        Yarım asırdır zamana ayar veriyor
        Yarım asırdır zamana ayar veriyor