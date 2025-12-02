Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:48
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

        A.Ö. yönetimindeki 27 ANJ 455 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde, M.V.B. idaresindeki 27 ASM 861 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

