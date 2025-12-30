Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te özel gereksinimli bireyler geri dönüşümle üretmenin mutluluğunu yaşıyor

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te özel gereksinimli bireyler, atık malzemeleri sanata dönüştürerek hem üretiyor hem de özgüven kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:50 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:50
        Kilis'te özel gereksinimli bireyler geri dönüşümle üretmenin mutluluğunu yaşıyor
        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te özel gereksinimli bireyler, atık malzemeleri sanata dönüştürerek hem üretiyor hem de özgüven kazanıyor.

        Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 77 özel gereksinimli öğrenci, "Atıktan Sanata" projesi kapsamında gazete, iplik, yoğurt kovası, şişe ve benzeri geri dönüşüm malzemelerinden dekoratif eşyalar yapıyor.

        Proje sayesinde öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, çevre bilinci kazanmaları ve toplumsal hayata daha güçlü katılımları hedefleniyor.

        Uygulamalı eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde okul atölyelerinde atıkları farklı eserlere dönüştürüyor.

        - Çalışmalar öğrencilerin özgüvenini artırıyor

        Okul Müdürü Mehmet Özdemir, AA muhabirine, geri dönüşüm bilincini eğitimin temel unsurlarından biri haline getirdiklerini söyledi.

        Okulun lise düzeyinde eğitim veren bir meslek okulu olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda hafif düzeyde zihinsel ve otizmli öğrencilerimiz eğitim görüyor. Meslek okulu olmamız nedeniyle öğrencilerimiz ağırlıklı olarak atölyelerde zaman geçiriyor. Okulumuzda dört farklı atölyemiz bulunuyor. Bu atölyelerde öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinden günlük hayatta kullanılabilecek ürünler ortaya koyuyor. Hem üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar hem de el becerileri gelişiyor. Yaptıkları ürünleri yıl sonunda okulumuzda ve il genelindeki çeşitli salonlarda sergiliyoruz. Bu çalışmalar öğrencilerimizin özgüvenini artırıyor ve ileride kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkı sağlıyor."

        El sanatları öğretmeni Esmeray Beyaz da geri dönüşüm çalışmalarının öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirtti.

        Öğrencilerin evlerinden getirdikleri atıkları sanatsal ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Beyaz, "Geri dönüşüm malzemeleriyle hem çevre bilinci oluşturuyoruz hem de sanatla üretmenin keyfini yaşıyoruz. Atık bir malzemenin güzel bir ürüne dönüştüğünü görmek öğrencilerimizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşmesine ve kendilerini ifade etmelerine katkı sağlıyor." dedi.

        - Öğrenciler memnun

        Dört yıldır okulda eğitim alan Yunus Emre Aslangil ise yapılan çalışmalar sayesinde el becerilerinin geliştiğini söyledi.

        Öğrencilerden Mahmut Gültekin de okula başladıktan sonra özgüveninin arttığını belirterek, yapılan etkinliklerin kendisini daha mutlu hissettirdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

