        Haberleri

        Hem bağımlılıktan kurtuldular hem iş sahibi oldular

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezinin desteğiyle bağımlılıktan kurtarılan 15 kişi, yakınlarıyla birlikte işe yerleştirildi.

        Giriş: 23.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:27
        Hem bağımlılıktan kurtuldular hem iş sahibi oldular
        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezinin desteğiyle bağımlılıktan kurtarılan 15 kişi, yakınlarıyla birlikte işe yerleştirildi.

        Yeşilay, Kilis'te ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ve sosyal hizmetleriyle farklı alanlarda bağımlılıkla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kilis'te 2019 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bağımlılara destek sunuyor.

        Kilis YEDAM, bağımlılık nedeniyle ailesini, işini kaybedenlere de el uzatıyor.

        Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine, YEDAM ünyesinde alkol, madde, tütün, teknoloji, kumar gibi bağımlılıkları bulunanlara ücretsiz psikososyal destek hizmeti sağladıklarını söyledi.

        Çalışmalarından dolayı geçen yıl genel merkez tarafından ödüle layık görüldüklerini belirten Sağlam, bağımlılıkla mücadele konusunda sürekli sahada olduklarını dile getirdi.

        - İstihdam çalışmaları bu yıl da devam edecek

        Bağımlılıkla mücadeleyle birlikte danışanların istihdamına yönelik çalışma da yürüttüklerini kaydeden Sağlam, "Sahadaki en büyük iştirakçilerimizden biri de İŞKUR'dur. İŞKUR ile geçtiğimiz yıl kısa bir süre çalışmamıza rağmen 15 danışan ve aile bireylerini işe yerleştirdik. 2026 yılında bu sayıyı daha arttıracağız." diye konuştu.

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Erdinç Çamlı da Yeşilay ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        15 danışan ve ailelerinden 15 kişinin İş Gücü Uyum ve Toplum Yararına Destek Programları kapsamında işe yerleştirildiğini ifade eden Çamlı, "2026 yılında da danışanların istihdam edilmesi anlamında çalışmalarımız devam edecek." dedi.



