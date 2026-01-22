Habertürk
Habertürk
        Kilis Haberleri

        Kilis'te kar yağışı etkili oluyor

        Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:12
        Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
        Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

        Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Kilis'te, belediye ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.


        Kar sevinci yaşayan çocuklar ise kar topu oynayarak eğleniyor.

        Öte yandan, Musabeyli ilçesine bağlı 46 köyde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

        İl Özel İdaresi ve ilçe belediyesine bağlı ekipler, köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, AA muhabirine, ekiplerin görevlerinin başında olduğunu ve iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışmaları yaptığını belirtti.

