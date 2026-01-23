Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kilis'te dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.



Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.



Kentte, kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

