Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Kilis'te dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:39 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

        Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.

        Kentte, kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Hem bağımlılıktan kurtuldular hem iş sahibi oldular
        Hem bağımlılıktan kurtuldular hem iş sahibi oldular
        Kilis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle halk ve özel eğitimde çalışmalara...
        Kilis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle halk ve özel eğitimde çalışmalara...
        Kilis'te olumsuz hava şartları sebebiyle önlemler alındı Bazı kurumlarda yü...
        Kilis'te olumsuz hava şartları sebebiyle önlemler alındı Bazı kurumlarda yü...
        Kilis'te kar yağışı etkisini gösterdi
        Kilis'te kar yağışı etkisini gösterdi
        3 yıldır aranan, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Gaziantep'te yaka...
        3 yıldır aranan, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Gaziantep'te yaka...
        Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
        Kilis'te kar yağışı etkili oluyor