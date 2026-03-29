Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te yangında mahsur kalan yavru köpekleri, itfaiye ekipleri kurtardı

        Kilis'te, bir sivil toplum kuruluşunun hizmet binasında çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru 6 köpeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Yangında mahsur kalan 6 yavru köpeğin ise itfaiye ekiplerince kurtarıldığı ve Kilis'teki Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'nda tedavi edildiği bildirildi.

        Alanda görevli veteriner Kadir İlker Avcı, gazetecilere, 6 küçük yavrunun tedavisinin merkezde yapıldığını söyledi.

        Köpeklerin yangında mahsur kaldığını ifade eden Avcı, "Dün çıkan yangının ardından 6 yavru canımız, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak merkezimize getirildi. Hayvanlarımızın tedavisine hemen başlanıldı. Gerekli ilaç ve oksijen takviyesi ve beslenmelerini sağladığımız hayvanlarımızı merkezimizde muhafaza etmekteyiz." dedi.

        Avcı, hayvanların durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sorununun bulunmadığını aktardı.

        Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait toplum merkezinde, dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
