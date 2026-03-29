Kilis'te yangında mahsur kalan yavru köpekleri, itfaiye ekipleri kurtardı

Kilis'te, bir sivil toplum kuruluşunun hizmet binasında çıkan yangında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru 6 köpeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.



Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait hizmet binasında dün çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Yangında mahsur kalan 6 yavru köpeğin ise itfaiye ekiplerince kurtarıldığı ve Kilis'teki Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı'nda tedavi edildiği bildirildi.



Alanda görevli veteriner Kadir İlker Avcı, gazetecilere, 6 küçük yavrunun tedavisinin merkezde yapıldığını söyledi.



Köpeklerin yangında mahsur kaldığını ifade eden Avcı, "Dün çıkan yangının ardından 6 yavru canımız, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak merkezimize getirildi. Hayvanlarımızın tedavisine hemen başlanıldı. Gerekli ilaç ve oksijen takviyesi ve beslenmelerini sağladığımız hayvanlarımızı merkezimizde muhafaza etmekteyiz." dedi.



Avcı, hayvanların durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sorununun bulunmadığını aktardı.



Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfına ait toplum merkezinde, dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştü.



