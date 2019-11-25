Kilis’te BM destekli eğitim çalıştayı başladı Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis’te eğitimin kalitesine attırmak için yapılan eğitim çalıştayı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kilis’te BM destekli eğitim çalıştayı başladı Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis’te ...

İHA

Kilis'te Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle eğitim çalıştayı 7 Aralık Üniversitesinde başladı.

Kilis’te BM destekli eğitim çalıştayı başladı Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis’te eğitimin kalitesine attırmak için yapılan eğitim çalıştayı başladı

Kilis’te Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle eğitim çalıştayı 7 Aralık Üniversitesinde başladı.
Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis’te eğitimin kalitesini attırmak için çalıştay düzenleniyor. Eğitim çalıştayında bir konuşma yapan UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham, bugün toplumun bütün kesimleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bugün burada olmaktan çok memnunum. Bugün etkinliğe ev sahipliği yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 7 Aralık Üniversitesine şükranlarımı sunuyorum. Kilis’te bu etkinlik, güvenlik arayışıyla gelen çok sayıdaki, kadın, erkek, kız çocuklarına kapılarını açmış bir sınır kentinde olduğumuz için ayrıca önemlidir. Kilis dikkate değer cömertliği, 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu olarak, eğitime daha fazla yer vermeyi, teşvik etmesiyle bizleri etkilemiştir. Eğitim öncelikle çocukları risklerden koruduğu için önemlidir. Üretken, doyurucu, bağımsız bir yaşam sürmeleri için onlara bilgi ve beceriler vererek, çocukları güçlendirir. Eğitim çocukları aydınlatır, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı öğrenmelerini sağlar” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile 7 Aralık Üniversitesinin güçlerini birleştirerek bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. Akkurt, "Bu işe başlarken sloganımız, ‘Herkes için eğitim’ diyerek başlamıştık. Hep birlikte ilimizde eğitimi konuşmak, eğitimle yaşanan sosyal uyum sorunlarını tartışmak çözüm önerileri üretmek için bir araya geldik. Yeni süreçte, hep birlikte şunu söylemeye gayret ediyoruz, çözüm biziz" diye konuştu.
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Her şeyi konuşmakla başlar, emekle başlar, sorgulamakla başlar, bugün bunun için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu işe ciddi emek sağlayan milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada bir şeyi ifade etmek istiyorum, Bugün bizim yaptığımız çalıştayın adı, eğitim çalıştayı, nedir eğitim, eğitim çok genel tanımıyla istendik davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlıyoruz. Yani bir davranış değişikliği oluşturacak bir süreçtir eğitim. Bugün genel anlatma bizim şöyle bir hatamız var, ‘sadece akademik başarıya odaklanıyoruz. Üniversite sınavında veye diğer sınavlarda öğrencinin ne kadar puan aldığına matematikten kaç net aldığına odaklanıyoruz’ hem anne ve babalar, eğitimciler olarak, bütün enerjimizi buna sarf ediyoruz. Böyle olunca, bir öğrenci sadece soruyu biliyor. Hangi şıkkı işaretleyeceğini biliyor. Halbuki o yazarın kitabını okumuş olsa, sadece soru çözmeye odaklanma yerine kitabı okumuş olsa daha faydalı olacaktır. Biz öğrencilere kitap okumayı, hayatı anlatmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak daha başarılı oluruz. Bir ünlü yazarın sadece kitabının ve kendisinin ismini biliyor, öğrenciler, önemli olan o kitabı okumasını da sağlamak gerekir."

KİLİS

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te Öğretmenler Günü Kutlandı
YEREL HABERLER Kilis’te Öğretmenler Günü Kutlandı
Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı
YEREL HABERLER Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul ...
Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye ...
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın evi müzeye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın evi ...
Türk ve Suriyeli ailelere eğitim
YEREL HABERLER Türk ve Suriyeli ailelere eğitim
Kilis'te kadın erkek eşitliği anlatıldı
YEREL HABERLER Kilis'te kadın erkek eşitliği anlatıldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X