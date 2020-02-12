Genel Müdür Turşucu Kütüphaneyi inceledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Kilis’te Kütüphaneyi inceledi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir’i ziyaret etti. Daha sonra Genel Müdür il Turşucu ile Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Kütüphane Müdürü Hüseyin Kara’dan bilgi aldı.

Turşucu, Kilis’teki Kütüphanelerde incelemelerde bulundu.

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