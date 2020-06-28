Traktör devrildi: 1 ölü

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Kilis’in Musabeyli ilçesinde tarlasını süren çiftçi, traktörün engebeli arazide devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer Köyünde arazisini süren Ökkeş Yıldız yönetimindeki 79 DS 502 plakalı traktör ile çift sürerken eğimli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve traktörü ters oönerek devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ökkeş Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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