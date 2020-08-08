Kaymakam Soysal Muhtarlar ile bir araya geldi

Kilis’in Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Muhtarlar ile bir araya gelerek tanışma toplantısı yaptı.

Gezen hafta Polateli Kaymakamlığına atanan Muhammed Üsame Soysal, İlçe de görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla yapılan tanışma toplantısında bir araya geldi.

Muhtarları tek tek tanıyan Kaymakam Soysal, köyler ve mahalleler hakkında bilgi alıp, sorun ve talepleri dinledi.

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