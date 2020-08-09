Kilis'te traktör devrildi: Sürücü öldü, torunu yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Yılmaz (72) hayatını kaybetti, torunu Burak Yılmaz (8) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Delifakıkaradut köyünde meydana geldi. Torunu Burak ile birlikte tarlasına giden Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 79 AAG 892 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı torunu Burak Yılmaz Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın cesedi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-08-09 13:13:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.