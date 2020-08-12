Kilis´te 12 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı. Sürücü M.P., gözaltına alındı.
Kentte jandarma ekipleri, Oylum Mahallesi'nde M.P. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden ekipler, 12 kişinin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.P. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-08-12 10:06:44
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