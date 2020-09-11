İzolasyon uymayanlar yurda yerleştirilecek

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Kilis Valiliği izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal edenlerin yurda yerleştirileceğini, bu kişilerin hakkında idari para cezası verileceğini, haklarında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Covit 19 salgını ile mücadele kapsamında evlerinde izolasyon altında bulunması yükümlülüğünü ihlal eden yada izalasyon koşullarını sağlama imkanı olmayanlar, geçici, nitelikte, yerlerde konaklayan, kişiler, mevsimlik tarım işçisi, inşaat şantiyelerindeki işçiler, izolasyon süreçlerini valiliğimizce belirlenen yurtlarda tamamlayacaktır. Ayrıca izolasyon yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulamamakla birlikte ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır” denildi.

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