Rektör Yardımcısı Aldemir “YÖK Anadolu Projesi”ni anlattı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Halil Aldemir, TRT Çukurova Radyosunda gerçekleştirilen “Akdeniz’den Toroslara” adlı programa katılarak “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında Üniversitemiz ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü hakkında bilgiler verdi.
Aldemir, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde tanıtımı yapılan bu projeyle birlikte İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin, 7 Aralık Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde 20202021 eğitimöğretim yılı Bahar döneminde öğrencilere ders vereceklerini açıkladı.
Aldemir, Ayrıca ilerleyen zamanlarda 7 Aralık Üniversitesinin akademik personelinin İstanbul Üniversitesi araştırma alt yapılarından, laboratuvarlarından, kütüphane ve veri tabanlarından yararlanma imkanına sahip olacaklarını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.