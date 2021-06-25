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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

İHA

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Kilis’te, belediye işçisi tarafından bulunan kanadından yaralı Kızıl Şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.
Kilis Belediyesinde kamyon şoförü olarak çalışan Cemal Arslan, kamyon ile kum almaya giderken, Kilisİslahiye Karayolunda yaralı Kızıl Şahin’in yol kenarında çırpındığını gördüğünü ifade ederek, “Yaralı Şahin’i kamyon ile Kilis’e getirdim. Yeniden doğaya kazandırmak için Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğe teslim edeceğiz. Veteriner tedavisini yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak” dedi.
Belediye görevlisi Cemal Arslan tarafından kanadından yaralı kızıl Şahin kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı Şahin kuşunun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

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