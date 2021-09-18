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Pekmez küleği Türkiye’de sadece Kilis'te üretiliyor Söğüt ağacından yapılan külekte hem el hem ayak aynı anda kullanılıyor

İHA

Pekmez küleği Türkiye’de sadece Kilis'te üretiliyor Söğüt ağacından yapılan külekte hem el hem ayak aynı anda kullanılıyor

Pekmezlerin konduğu külek üretimi sadece Türkiye’de Kilis’te üretiliyor.
Pekmez sezonu öncesinde yoğun bir şekilde üretilen külekte hem el hem ayak aynı anda kullanılarak yapılıyor.
Pekmez saklama kabı olarak kullanılan ve söğüt ağacından yapılan külek üretimi pekmez sezonunun hemen öncesinde hummalı bir şekilde külek üretimi devam ediyor. Plastik kaplar yerine tercih edilen ahşap küleklerde pekmezler sağlıklı ve uzun süre muhafaza ediliyor olması nedeniyle üreticilerden ilgi görüyor.
Yapımı zahmetli
Söğüt ağacından yapılan küleklerin önce Kapağı ve gövdesi ayrı ayrı yapılarak, uzun uğraşlar sonucunda tamamlanıyor. Farklı aşamalardan geçen küleklerden günde 80100 adet üretilebiliyor. Bir çok aşamanın ardından külekler Türkiye'nin dört bir tarafına ve yurt dışına ihraç ediliyor.
Ayak ve eller aynı anda çalışıyor
Mesleği idame ettirecek eleman bulmakta da zorlanan külek ustaları, sabır ve yoğun çaba gerektiren bir çalışma ile külekleri hazır hale getiriyor.
Külek ustası Mehmet Ali Özkaya, külekçiliğin baba mesleği olduğunu ifade ederek, “Külek yapımında söğüt ağacı, kullanıyoruz. Kavak ağacı, çam ağacı, kayıp ağaçı da kullanabiliyoruz. Tercihimiz söğüt ağacıdır. 1970’lhi yılından itibaren külekçilik yapıyorum. Baba mesleğim olduğu için başka bir meslek öğrenmedim. Sabır isteyen, meşeket isteyen bir meslek, Külekçilik, Kilis’ten başka bir yerde kalmadı. Sadece Kilis’te üretiliyor. Küleklerin içerisine katı üzüm pekmezi konuyor. Daha önce 2526 esnaf idik, şimdi ise sadece 7 kişi kaldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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