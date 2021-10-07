100 bahis sitesine erişimin engellendi

Kilis'te jandarma ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 100 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan yurt dışı kaynaklı internet siteleriyle ilgili çalışma başlatıldı.
Herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlayan 100 yasadışı bahis sitesini belirleyen Jandarma ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, söz konusu internet siteleri, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" kanunun 8'inci maddesi gereğince Türkiye'den erişime kapatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.