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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ Kilis’i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

İHA

Toroslar EDAŞ Kilis’i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Kilis’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Kilis’te yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kilis’te hizmet verdiği bin 172 trafo ve 3 bin 481 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Kilis için Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 23 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 221 pano ile 59 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 20 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde de enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam edeceği belirtildi.

Şirketin Kilis’te bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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