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Kilis'te bir TIR park halindeki TIR'a çarptı: 3 yaralı

Kilis'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü TIR'a çarptı, 3 kişi yaralandı

Kilis'te bir TIR park halindeki TIR'a çarptı: 3 yaralı
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen L.S. yönetimindeki TIR, Sapkanlı Göleti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR'ın ön kısmı konteynerlerin içine girerken, yaralanan sürücü L.S. ile yanında bulunan M.K. ve A.K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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