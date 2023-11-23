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        Haberler Yaşam Kilis yöresel lezzetleri ve el emekleriyle İstanbul'da

        Kilis yöresel lezzetleri ve el emekleriyle İstanbul'da

        Gastronominin önemli adreslerinden Kilis, yöresel lezzetleri, el emekleri ve zeytiniyle İstanbulluların ayağına geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 20:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:56
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        Kilis mutfağı İstanbul'a taşındı
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        Kilis'in lezzetleri Türkiye Yüzyılı'nda temasıyla İstanbul'a taşındı. Kilis, Cumhuriyetin 100. yılına özel Türkiye Yüzyılı'nda 'Kilis Mutfağı' temasıyla İstanbul'a taşındı. Etkinliği Kilis Valisi Tahir Şahin ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da katıldı.

        KİLİS'E AİT NE VARSA...

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan "Gastronomimizde olan yemeklerimizin coğrafi işaretlerini alarak Kilis'imizin tanıtımını yapıyoruz" dedi. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da etkinlikle ilgili olarak "Kilis'in coğrafi işaretli ürünlerini İstanbul'da tedarik zincirindeki aktörlere tanıtarak Kilis'in yöresel ürünlerinin İstanbul'da pazarlanmasını sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

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        HEM TANITIM HEM TADIM

        Kilis Valiliği koordinasyonunda İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliği ve Kilis Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte üreticiler tedarikçilerle buluştu. Yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de tadımları yapıldı.

        İSTANBULLULARA DAVET

        Kilis Valisi Tahir Şahin, "Kilis yaklaşık 6 bin yıllık tarihi boyunca yemek, giyim kültürümüz, yorgancılık, dokumacılık gibi sanat ve zanaatlarımız yaşamın bir parçası olmaya devam ediyor" dedi.

        İstanbullular Kilis'in yerel ürünlerini bizzat öğrenme imkanı buldular. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da tüm İstanbulluları Kilis yemeklerinin tadına bakmaya davet ettiklerini söyledi.

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        #kilis yemekleri
        #haberler
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