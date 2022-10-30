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Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

Genellikle kilo verme çabasında olan kişilerin aksine kilo alma problemi yaşayan kişiler de sıklıkla görülüyor. Fazla kilolara sahip olmanın yanı sıra ideal kilonun altında bulunmakta sağlıksız bir durumdur. Uzmanlara göre ideal kilonun altında olmak beden kitle indeksinin 18,5’in altında olması demektir.

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  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Zayıf insanlar normal kişilere göre daha çabuk yorulabilir, iştahsızlık çekebilir ve uykusuzluk problemleri yaşayabilirler. Ayrıca bağışıklık sistemleri daha düşük olabilir ve daha sık hastalığa yakalanabilirler.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    NEDEN KİLO ALINAMAZ?

    Kilo almamanın nedenleri arasında, yetersiz ve dengesiz beslenme, hipertiroid, tip 1 diyabet ve bazı kanser durumları yer alabilir. Psikolojik olarak yeme davranışı bozukluğu gözüken bireyler ise mutlaka bir psikiyatrist veya psikolog tarafından danışmanlık almalıdırlar.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Kilo alabilmek için vücudun yaktığından daha fazla kalori alınması gerekir. Daha fazla kilo almanın en kolay yolu ise insanlar tarafından yüksek enerjili besinler tüketmek olarak bilinir. Ancak yüksek enerjili besinler tüketilirken dikkat edilmesi gereken nokta, kaloriyi alırken sağlıksız besinlerden almamak gerektiğidir.  
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Kilo alırken tüketilen sağlıksız besinler vücudunuza yağ kütlesi olarak dönecektir. Böylece yanlış bir biçimde kilo alarak vücudunuzda istenmeyen kilolar birikmiş olacak. Sağlıklı kilo almak için dengeli miktarda kalori alarak hem kas kütlenizi hem de yağ kütlenizi artırabilirsiniz. Beraberinde yapacağınız spor egzersizi ile vücudunuz daha fit bir görünüm kazanacaktır.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    PEKİ SAĞLIKLI KİLO ALMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR? 

    -Harcadığınız enerjiden daha çok kalori tüketin

    -Kalori almak için doğru besleyici gıdalar tüketin.

    -Öğünlerinizi atlamayın ve düzenli bir şekilde planlayın.

    -Hemen doygunluk hissi yaşamamak için yemeklerle beraber sıvı alımı yapmayın.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    - Düzenli spor yaparak kas kütlenizi artırın.

    - Karbonhidratı tam tahıllı ürünlerden almaya çalışın.

    -Metabolizmayı hızlandırmaması ve iştah kapatmaması içib sigara kullanmayın.

    -Uyku düzeninizi sağlam tutun.

    -Kas kütlenizi artırmak için et ürünleri ve yumurta tercih edin.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    KİLO ALDIRAN SAĞLIKLI YİYECEKLER

    Süt ve yoğurt

    Süt ve yoğurt gibi süt ürünler protein kaynağından yüksek besinlerdir. Özellikle kas kütlesini artırmaya faydalı olan bu besinler zengin kalsiyum depolarıdır. Kemik sağlığını korumada da önemli rol oynarlar.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Kırmızı et

    Kas kütlesini artırmaya yardımcı olan kırmızı et yine protein kaynağı bir besindir. Özellikle spor yaparak kilo almak isteyen kişiler haftada birkaç kaz et olarak kırmızı veya beyaz eti tercih etmeli.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Tam tahıllı ekmekler

    Tam tahıllı ekmekler uzun süreli enerji sağlayan besinlerdir. İçerisinde bulunan B vitamini aynı zamanda beyin sağlığına etkilidir.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Bitkisel yağlar

    Bitkisel olan yağlar; zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, susam yapı ve fındık yağının yemeklerde ve salatalarda kullanılması sağlıklı kilo alımına yardımcı olur.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Fıstık Ezmesi

    Yağ ve protein açısından en zengin gıdalardan biri olan fıstık ezmesi kilo aldırıcılardan birisidir. 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi tam 4 gram protein içerir. Bu hesaplama aşağı yukarı 100 kaloriye karşılık geliyor. Vitamin açısından da zengin olan fıstık ezmesini kilo almak için tüketebilirsiniz.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Kuru yemişler

    Kuru yemişler içerisinde sağlıklı yağlar bulundurur. Yağ alımını en iyi kuru yemişler sayesinde sağlıklı bir şekilde alabilirsiniz.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Patates

    Karbonhidrat ve vitamin bakımından yüksek olan patates yüksek kaloriye sahiptir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak için patatesi kızartmadan tüketebilirsiniz.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Yumurta

    Yumurta protein açısından birinci sırada gelen bir besindir. Kilo alma sürecinde kontrollü protein alınması kas ve yağ gelişimi için önemlidir.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Pirinç

    İçerisinde yüksek miktarda karbonhidrat bulunur ve enerji alımını artırır. Kilo alımına yardımcı olan pirinç dengeli tüketilmelidir.

     
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Pekmez ve bal

    Vücut direncini artıran ve bağışıklık kazandıran pekmez ve bal birer karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Pekmez kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    KİLO ALIRKEN TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

    Fast Food

    Fat foodlar arasında hazır hamburgerler, patates kızartmaları, hazır tatlı ve pizzalar yer alıyor.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Şekerli gıdalar

    Şeker diyabet ve insülin direncini artırıyor. Bu nedenle fazla şekerli yiyeceklerin tüketilmesi düzensiz kilo alımına neden oluyor.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Kızartmalar

    Kızarmış tavuk, patates gibi besinlerin tüketimi düzensiz yağ alımına neden oluyor ve kalp – damar sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    İşlenmiş etler

    Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etlerin sık sık tüketilmesi hem sağlığa zararlı hem de sağlıksız kilo alımına neden olabiliyor.
  • Kilo alamıyorsanız bir de bu besinleri deneyin! Kilo almanıza yardımcı olabilecek besinler!

    Makarna

    Yağlı bir şekilde yapılan makarna ketçap ve mayonez gibi soslarla beraber tüketilince sağlıksız karbonhidrat ve yağ alımı yapıyor.

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