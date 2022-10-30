Kilo alırken tüketilen sağlıksız besinler vücudunuza yağ kütlesi olarak dönecektir. Böylece yanlış bir biçimde kilo alarak vücudunuzda istenmeyen kilolar birikmiş olacak. Sağlıklı kilo almak için dengeli miktarda kalori alarak hem kas kütlenizi hem de yağ kütlenizi artırabilirsiniz. Beraberinde yapacağınız spor egzersizi ile vücudunuz daha fit bir görünüm kazanacaktır.