Kilo alma sürecindeki en tehlikeli davranış: Gece yeme ataklarının önüne nasıl geçilir?

GECE YEME SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bir sağlık profesyoneli, gece yeme sendromunu fiziksel muayene ve testlerden sonra teşhis eder. Muayene sırasında bireyin gece ne sıklıkla uyandığı ve tekrar uyumak için ne yaptığı sorgulanır. Ayrıca kişinin fiziksel sağlığı ve ruh hali de değerlendirilir.