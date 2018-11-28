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Bir oturuşta 12 tane elma ya da 2 su bardağı yulaf ezmesi yediğinizde şüphesiz mideniz fazlasıyla dolar ve uzun süre bir şey yiyemeyecek hale gelirsiniz. Oysa bazı besinler var ki tam da böyle bir etki yaratıyor ve bu besinlerle uzun süre tok kalarak kilo vermek de mümkün oluyor.