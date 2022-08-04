Kilolarından kurtulmak isteyen kadın feci şekilde hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar’da mide küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra kan kusarak hayatını kaybetti. Ağzında ve boşaltım sisteminde meydana gelen yoğun kanama sonucu hastaneye kaldırılan kadının yakınları kendilerine cenazesinin teslim edildiğini kaydederken, olayın yaşandığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) yönetimi ise olayın değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için AFSÜ'ye başvurdu. Ameliyatı gerçekleştirilen kadının 2 gün sonra taburcu edilip, evine gönderildikten sonra rahatsızlanıp yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Aydemir, Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

"HASTANEDEN ÇIKTIKTAN 3 GÜN SONRA EVİNDE FENALAŞIYOR"

Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili açıklamalarda bulunan kadının yeğeni Gökhan Kocaman, ameliyat için teyzesi Serpil Aydemir’i doktorun ikna ettiğini öne sürdü. Kocaman, “Teyzem mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurdu. Doktor, teyzemi ikna etti ameliyat için ve süreç buradan başladı. Ondan sonra teyzeme ameliyat tetkikleri yapılıyor ve teyzem iltihaplı romatizması olduğunu söylüyor ama doktor bunun ameliyata bir engel olmadığını söyledi. Daha sonra teyzem ameliyat oldu ve ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı. Çıktıktan 3 gün sonra evinde fenalaşıyor. Çocukları ile birlikte hastaneye gidiyor ama orada ilk müdahale yapılmıyor. Teyzem bekletildikten ve bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor. Ondan sonra teyzemi yoğun bakıma aldılar” dedi.

"DOKTOR 'HİÇBİR ÖLÜM RİSKİ YOK' DİYEREK GÜVENCE VERDİ"

Yaşanan süreçte teyzesinin yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kaldığını belirten Kocaman iddialarını şöyle sürdürdü: “Bu süreçte 20 günden fazla entübe yaptılar ve hiç uyanmadı. Biz Dr. Murat Akıcı’dan bilgi almak istedik ama ona ulaşamadık. Daha sonra başka bir hastaneye götürmek istediğimizi söyledik doktorun yardımcılarına, onlar da bunu doktora iletmişler. Doktor Akıcı daha sonra bize telefon açıp hastanın oğluna tehditvari konuşup bana hitaben ‘o ne biliyor da götürüyor, sadece paranızdan olursunuz' dedi. Biz zaten teyzem rahatsız olduğu için bu durumun maddi boyutunu hiç düşünmedik. Doktor ‘hiçbir ölüm riski, hayati risk yok’ diyerek bize bu şekilde güvence verdi. Ama güvence vermesine rağmen teyzem rahatsızlandı.”

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Teyzesinin yoğun bakımdan çıkıp evine gönderildikten sonra ağzıyla birlikte boşaltım sisteminden kanama geçirdiğini belirten Kocaman, “Teyzem yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıkardılar. Doktor ne dediyse biz hepsini harfiyen yerine getirdik. Birkaç gün sonra doktor ‘durumu iyi, artık hiçbir riski yok’ dedi. Daha sonra bizden oksijen makinesi istedi biz de aldık. Ondan sonra doktor teyzemi taburcu etti. 3 gün sonra teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesine gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ’ye naklini gerçekleştirdi” dedi.

KONU YARGIYA TAŞINACAK

Konuyu yargıya taşıyacaklarını ve hastane ile birlikte doktordan şikayetçi olacaklarını dile getiren Kocaman, “Teyzem hastaneye ulaştıktan sonra saatlerce bekletildi, gece yoğun bakıma alındı ve birkaç saat sonra bizi telefon ile arayarak hastamızın vefat ettiği belirtildi. Biz bu konunun araştırılmasını, hukuk önünde, adalet önünde yapılması gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. Gerçekten bir hukuk devletinde yaşıyorsak konunun araştırılmasını yetkililerden istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Serpil Aydemir’in ölmeden birkaç saat önce iç kanama geçirirken yakınları tarafından çekilen ve vücudunun büyük bir kısmının kanlar içinde kaldığı görüntü ise görenlerin içini sızlattı. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan hastane yönetimi ise konunun gereken birimlere iletildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgi verdi.