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'Kim bu Aile?'nin vizyon tarihi belli oldu

Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu'nun başrollerini paylaştığı 'Kim Bu Aile?'nin gösterim tarihi belli oldu

'Kim bu Aile?'nin vizyon tarihi belli oldu
Gösterimi tarihi belirlendi
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HABERTURK.COM

‘Kim Bu Aile?’ izleyicileri sinema salonlarında buluşmak için geri sayıma başladı. Yapımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği filmin yönetmenliği Bedran Güzel’e, senaryosu ise Ali Erkan Ersezer’e ait. Sinemaseverleri eğlence ve aksiyona doyuracak film 7 Ekim’de beyazperdede olacak.

Bir komiserin peşine düştüğü suç şebekesini çökertmek için suçlulardan oluşan bir ekiple aile rolü oynamasını konu alan eğlencesi ve aksiyonu bol film ‘Kim Bu Aile?’nin afişi ve fragmanı yayınlandı.



Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘Kim Bu Aile?’nin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor.

‘Kim Bu Aile?’nin aksiyon yönetmenliğini film için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta yönetmen Youn Dae-Won, görüntü yönetmenliğini ise Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Jean-Paul Seresin üstlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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