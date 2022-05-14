Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan salgına ilişkin flaş açıklama: Tarihsel olarak büyük bir karışıklık!

Kim'den salgına ilişkin: Tarihsel olarak büyük bir karışıklık! 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore, COVID-19'un aşılanmamış nüfusuna yayılmasını yavaşlatmak için çabalarken, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısının 174 bin 440'a ulaştığı bildirildi.

Nisan ayının sonundan bu yana virüsün hızla yayılmasıyla ülkede hayatını kaybeden sayısı 27'ye, toplam vaka sayısı 524 bin 440'a yükseldi.

Ülke, pandeminin başlamasından bu yana ilk COVID-19 vakalarını doğruladıktan sonra perşembe günü sert tedbirler aldığını duyurmuş, ulusal kapanma ilan edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İşçi Partisi toplantısında, salgını tarihsel olarak "büyük bir karışıklık" olarak nitelendirdi ve hükümet ile halk arasında salgını mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşturmak için birlik çağrısında bulundu.

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), toplantı sırasında yetkililer esas olarak ülkede tıbbi malzemelerin hızlı bir şekilde dağıtmanın yolları tartışıldı.

"ÇİN'İ ÖRNEK ALMALIYIZ"

Yetkililer Kuzey Kore’nin en büyük müttefiki Çin'in örnek alınması gerektiğini söyledi. Ancak Çin, Omicron varyantının yayılımıyla mücadele ederken büyük şehirleri durma noktasına geldi.

Uzmanlar, ülkenin kötü sağlık sistemi ve 26 milyon insanının büyük ölçüde aşısız olduğu düşünüldüğünde, COVID-19'un yayılmasını kontrol edememenin Kuzey Kore'de yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.