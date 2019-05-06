Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ülkelere Kuzey Kore de eklendi. Güney Amerika ülkesinde yaşanan darbe girişimini kınayan Kim Jong Un, Maduro'nun "yasal olarak seçildiğini" hatırlattı. ABD'nin kriz karşısında askeri müdahalede bulunmasının umursamaz bir davranış olacağı konusunda uyardı. Kuzey Kore lideri tehlikeli bir şiddet eylemi olarak gördüğü darbe girişimini kınadı.

Açıklama, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından adı verilmeyen bir sözcü tarafından resmi ajans KCNA'ya yapıldı. Açıklamaya göre, Kim Jong Un, Venezuela'daki hükümet karşıtı güçlerin yasal olarak seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için darbe girişimi gerçekleştirdiğine inanıyor.

Resmi açıklamada, "Venezuela'daki durumu aşırı istikrarsızlığa sürükleyen tehlikeli bir şiddet eylemi oldu. Bu anormal olayın bölgenin genel durumu üzerinde olumsuz bir etkisi var" ifadeleri kullanıldı. Pyongyang rejiminin resmi açıklamasında düşman güçlerin manevralarının Venezuela'yı temsil etme hakkından mahrum bırakmaya çalıştığı ifade ediliyor. ABD, olası bir askeri operasyon tehdidi ile umursamaz bir mesaj vermekle suçlanıyor.

DARBE GİRŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.