SON DAKİKA: Kim Jong Un ile popüler oldu: Kuzey Kore'de deri ceket yasağı!

Kuzey Kore'de deri ceket yasağı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kuzey Kore'de polisler, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un moda seçimlerini taklit etmenin saygısızlık olduğunu söyleyerek, deri ceket giyilmesini yasakladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in 2019'da deri ceket giyerek halkın önüne çıkmasının ardından popüler olmuştu.

Radio Free Asia'da yer alan habere göre, ilk başta parası yeten insanlar Çin'den ithal edilen gerçek deri ceket giymeye başladı. Daha sonra ise her pazarda satılan suni deri ceketler üretilmeye başlandı.

Kuzey Kore'deki kaynaklar RFA'ya verdiği demeçte, ucuz taklitlere son vermek için polisler bu yola başvurdu. Sokaklarda dolaşan polisler, deri ceket satanlar ve giyenlerin ceketlerine el koyuyor.

RFA'ya başka bir kaynağa göre, deri ceket giyenler arasında Kim Jong Un'dan sonra ülkeyi yöneteceğine inanılan kız kardeşi Kim Yo Jong da yer alıyor. Kaynak, "Yani deri ceket artık güçlü kadınların sembolü haline geldi. Deri montlar bir güç sembolü olarak tanınmaya başladığından, özel giyim tüccarları bu ürünü ithal ediyor" dedi.