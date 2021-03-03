"ZAMAN İSTİYOR"

Çifte yakın bir kaynak, "Kanye zaman istiyor ve işi için zaman ayırıyor. Zamanının çoğunu Wyoming’de geçiriyor. Kısa zamanda, en azından tam zamanlı olarak Los Angeles’a dönmeyi planlamıyor. Kim de bu durumdan şikayetçi değil" açıklamasını yapmıştı.

Aynı kişi ayrıca, "Kanye, etrafında, Kim'i rahat ettirecek muazzam bir destek sistemine sahip. Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim’in Los Angeles’ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.