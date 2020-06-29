Lüks yaşantısının yanında iş hayatıyla da adından söz ettiren Kim Kardashian 2017 yılında kurduğu KKW markasının bir kısmını kozmetik şirketi Coty'e sattı.

Coty, gün içerisinde yaptığı açıklama ile Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian West'in KKW isimli markasının yüzde 20 hissesini alacağını duyurdu.

Business Insider'da yer alan habere göre, kozmetik şirketi, Kardashian ile 200 milyon dolara anlaştı.

Coty, bu ay başında 39 yaşındaki Kim Kardashian ile iş ortaklığı konusunda görüştüklerini açıklamıştı. Bu anlaşma, böylelikle KKW'nin değerini 1 milyar dolar olarak belirlemiş oldu. Şirket, artık cilt bakımı, saç bakımı, kişisel bakım ve tırnak ürünleri de geliştirecek.