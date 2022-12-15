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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya devi Kim Min-Jae'nin peşinde!

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae'ye Real Madrid'in talip olacağı iddia ediliyor. Ülkesinde yayınlanan bir programa katılan Güney Koreli oyuncu ise çıkan iddialar hakkında ilk defa konuştu. İşte detaylar...

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  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası İtalyan takımı Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin adı kısa sürede transfer iddialarına karıştı. 
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    İlk olarak Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Kim Min-Jae için İngiliz The Sun gazetesinden yeni bir iddia geldi. 
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    The Sun'a göre, İspanyol devi Real Madrid sezon başında 18 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeliyle Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye imza atan 26 yaşındaki oyuncuyu serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine katacak.
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    Kim Min-Jae'nin Napoli'de 45 milyon Euro sözleşme fesih bedeli bulunuyor.
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    26 yaşındaki stoper hakkında her gün yeni bir transfer iddiası çıkarken bu söylentilere cevap verdi.
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    Ülkesinde yayımlanan 'You Quiz' programına katılan Kim Min-Jae, şöyle konuştu:
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

    ''ÇOK RAHATSIZ OLDUM''

    "Transfer söylentilerinden gerçekten çok rahatsız oldum. Napoli'ye geleli sadece 6 ay oldu ve çok mutluyum. Transfer soruları sebebiyle kimseye röportaj vermek istemiyorum."
  • Kim Min-Jae'ye Real Madrid kancası!

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