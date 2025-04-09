Elektrik faturasında devlet desteği sınırlandırıldı: Kimler fatura desteği alamayacak, fatura desteğinin aylık sınırı nedir?
Bu zamana kadar, tüm vatandaşlara verilen fatura desteği sınırlandırıldı. Konutlarda 417 kilovatsaati aşan tüketimlerde, vatandaşlar tüm fatura maliyetini kendi karşılayacak. Ek olarak, faturalarda devlet desteği miktarına yer verilecek, böylece tüketici devlet desteği miktarını ve geriye kalan tutarı görebilecek. İşte, konut ve iş yerleri için elektrik faturası düzenlemesinin tüm detayları...
Elektrik faturalarında yeni bir döneme geçildi. Bugüne dek, tüm vatandaşlara uygulanan devlet desteğine sınırlama getirildi. Aylık belli bir tutar üzerinde harcama yapan vatandaşlar, faturanın tam maliyetini ödeyecek; sınırı aşmayanlar ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Edinilen son bilgiye göre; devlet desteği tutarı, faturalar üzerine eklenecek. İşte, fatura düzenlemesinde bilinmesi gerekenler...
DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.
Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.
DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.
KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?
2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.
LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?
İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.
DEVLET DESTEĞİ MİKTARI FATURALARDA YER ALACAK
Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.
Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.
Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.
Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.