Kimler kontakt lens kullanamaz?

Lens; gözünde astigmat, miyop ve hipermetrop bulunan kişilerin kusurlarını düzeltmek için üretilen numaralı ve renkli olarak da kullanılabilen merceklerdir. Göz kusurları için gözlük kullanan kişiler belirli bir görüş alanına sahiptirler ve gözlükle çok fazla rahat edemezler. Doktorlar sürekli spor ile uğraşan ve numarası ileri düzeyde olan kişilere rahat kullanımından dolayı lens tercih etmeleri önerebilmektedir.

Lens kullanmaya başlanmadan önce hasta doktoru tarafından uygun olup, olmadığına dair ayrıntılı bir kontrolden geçer. Herhangi bir sağlık problemi var mı ve lens uyum sağlayabilir mi onu tespit etmek amaçlı bu kontroller yapılmaktadır. Çünkü her görme sorunu olan kişi lens kullanmaya uygun olmayabilmektedir.

Lens kullanılamayan durumları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;