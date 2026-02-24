Kimler vatandaşlık maaşı alabilir? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor?
Sosyal yardım sisteminde köklü bir dönüşüm için düğmeye basıldı. 2026 yılında pilot illerde uygulanması planlanan "vatandaşlık maaşı" modeliyle birlikte, dar gelirli hanelere düzenli ve tamamlayıcı gelir desteği sağlanması hedefleniyor. Herkese eşit ödeme yerine, hane gelirine göre belirlenen bir destek mekanizmasının devreye alınacağı sistemde, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Peki, vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Kimler bu destekten yararlanabilecek, başvuru şartları neler olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Ekonomik destek politikalarında yeni bir model gündemde. 2026 itibarıyla seçili illerde pilot olarak hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı uygulaması, gelir seviyesi düşük hanelere düzenli nakit desteği sunmayı hedefliyor. Kira, gıda ve ısınma gibi zorunlu harcamalara katkı sağlayacak şekilde tasarlanan sistemde, ödeme tutarları hane gelirine göre belirlenecek. Sosyal yardım yapısında kapsamlı bir değişim olarak değerlendirilen uygulamanın detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlık maaşı hangi tarihte başlayacak, kimler yararlanabilecek? İşte güncel gelişmeler…
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor. Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.