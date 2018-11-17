Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Gümüşsuyu’ndaki bir otelde düzenlediği toplantıda kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğuna vurgu yaptı ve tedbirlerin uygulanması için yetkililerin harekete geçmesi istedi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Doktor Gülsüm Kav, “6284 sayılı, Sıla Gençoğlu’nun da kendini koruması için başvurduğu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun var. 20’ye kadar tedbir maddesi var. Bu önlemler uygulanmıyor. Bu kanunun tüm geniş kapsamıyla uygulanmasını istiyoruz. Ölen kadınların hepsi önlenebilir nedenlerle öldüler” dedi.

"36 YIL BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜ"

Hürriyet gazetesinden Ceylan Sever'in haberine göre Kağıthane’de, 13 Mayıs 2016’da 36 yıllık eşi Ali Rıza Özpolat tarafından başına av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülen Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya ise "Benim annem 36 yıl boyunca şiddet gördü. Babam önce koluna ateş etmiş, öldüremeyince kafasının arkasından ikinci kez vurmuş. Ben annemin çene kemiklerini yerden topladım. 2.5 yıl dava sürdü. İndirimlerle 18 yıl aldı. Kimsenin annesiz kalmasını istemiyorum. Ben aynı anda hem annemi hem babamı kaybettim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kimse yalnız kalmasın” diye konuştu.

"ÖLMEDEN SESİMİ DUYURUN"

Eşi Ercüment Tula’ya cinsel saldırı davası açan Merve Tula ise şöyle konuştu: “Kendisiyle 1.5 yıllık evli kaldık. Şu an boşanma davamız devam ediyor. Hakkında toplamda 4 tane cinsel saldırı, tehdit, darp ve hakaret suçlamaları var. Ancak tutuklu yargılanmıyor. Kendisi bana bunları yaptığı dönemde Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapıyordu. Şikâyetimi yaptıktan sonra da görevine devam etti. Ben öldükten sonra değil ölmeden sesimi duyurun. Göz göre göre benim ölmemi bekliyorlar. Elimde Adli Tıp raporu olmasına rağmen tutuklanmıyor.”

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