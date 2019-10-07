Kimse Bilmez 16. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Kimse Bilmez'in son bölümünde Ali'nn geçmişiyle yüzleştiği anlar damga vurdu. Anca Ali'nin geçmişiyle ilgili öğrenecekleri henüz bitmedi. Ali şimdi de bir oğlu daha olduğunu öğreniyor. Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı ve 16. son bölüm özeti haberimizde.

KİMSE BİLMEZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KİMSE BİLEMZ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali geçmişiyle yüzleşiyor!

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur.