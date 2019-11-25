Kimse Bilmez 23. son bölüm izle

Kimse Bilmez, yönetmenliğini Hakan Eren ve Kartal Çidamlı'nın üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Pınar Uysal ve Ahmet Özdemir'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aile ve dram türündeki dizidir. AtV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde bu hafta 23. bölüm heyecanı yaşandı. 23. son bölümü tekrar izleyebilirsiniz. Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı da yayına girdi.

KİMSE BİLMEZ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.

Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi?

Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar.

Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

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