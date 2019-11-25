Kimse Bilmez 23. son bölüm izle

Kimse Bilmez, yönetmenliğini Hakan Eren ve Kartal Çidamlı'nın üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Pınar Uysal ve Ahmet Özdemir'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aile ve dram türündeki dizidir. AtV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde bu hafta 23. bölüm heyecanı yaşandı. 23. son bölümü tekrar izleyebilirsiniz. Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı da yayına girdi.
KİMSE BİLMEZ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ
- Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.
- Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi?
- Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar.
- Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?
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KARAKTERLER
|Canlandıran oyuncu
|Karakter
|Bölümler
|Keremcem
|Ali Hüroğlu
|1-
|Özgü Kaya
|Sevda Eğilmez
|1-
|Engin Hepileri
|Uygar Sarıkaya
|1-
|Burak Serdar Şanal
|Pilot / Süleyman
|1-
|Zeynep Elçin
|Duygu Selvin
|1-
|Ferdi Kurtuldu
|Hüdaverdi
|1-
|Zehra Yılmaz
|Tuğçe Işık
|1-
|Kubilay Penbeklioğlu
|Köksal Eğilmez
|1-
|Selda Özberk Orpak
|Meral Selvin
|1-
|Mehmet Ali Kaptanlar
|Samim Sarıkaya
|1-
|Hakan Altıner
|İlhan Selvin
|1-
|Adnan Biricik
|Kurtbey
|1-
|Özlem Başkaya
|Hayriye Eğilmez
|1-
|Timur Ölkebaş
|Vedat Kemal
|1-
|Yiğit Koçak
|Sinan Eğilmez
|1-
|Onur Dikmen
|Sarp
|1-
|Burak Haktanır
|Ekrem
|1-
|Ahmet Mekin
|Tuğrul Baba
|1-
|Halil İbrahim Kayacıoğlu
|Ergin Kemal
|1-
|Mehmet Küçük
|Yusuf Alihan
|1-
|Ege Ares Şiranlı
|Veli
|1-
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