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Kimse Bilmez 23. son bölüm izle! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baba Yapım imzalı, ilk bölümü 11 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Kimse Bilmez dizisinin 23. bölümü dün akşam yayınlandı. Diziyi kaçıranlar Kimse Bilmez 23. son bölümü izleyebilir. Peki Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Kimse Bilmez 23. son bölüm izle

Kimse Bilmez, yönetmenliğini Hakan Eren ve Kartal Çidamlı'nın üstlendiği, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Pınar Uysal ve Ahmet Özdemir'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aile ve dram türündeki dizidir. AtV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde bu hafta 23. bölüm heyecanı yaşandı. 23. son bölümü tekrar izleyebilirsiniz. Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı da yayına girdi.

KİMSE BİLMEZ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

  • Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.
  • Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi?
  • Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar.
  • Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜM FRAGMANI TIKLAYIN

 

KARAKTERLER

Canlandıran oyuncuKarakterBölümler
KeremcemAli Hüroğlu1-
Özgü KayaSevda Eğilmez1-
Engin HepileriUygar Sarıkaya1-
Burak Serdar ŞanalPilot / Süleyman1-
Zeynep ElçinDuygu Selvin1-
Ferdi KurtulduHüdaverdi1-
Zehra YılmazTuğçe Işık1-
Kubilay PenbeklioğluKöksal Eğilmez1-
Selda Özberk OrpakMeral Selvin1-
Mehmet Ali KaptanlarSamim Sarıkaya1-
Hakan Altınerİlhan Selvin1-
Adnan BiricikKurtbey1-
Özlem BaşkayaHayriye Eğilmez1-
Timur ÖlkebaşVedat Kemal1-
Yiğit KoçakSinan Eğilmez1-
Onur DikmenSarp1-
Burak HaktanırEkrem1-
Ahmet MekinTuğrul Baba1-
Halil İbrahim KayacıoğluErgin Kemal1-
Mehmet KüçükYusuf Alihan1-
Ege Ares ŞiranlıVeli1-

 

 

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