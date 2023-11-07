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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kimya sektörü ihracatını yüzde 3,1 artırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Kimya sektörü ihracatını yüzde 3,1 artırdı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ekim ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. İlk on ayda 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, ülke ihracatından yüzde 11,9 pay aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:07
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        Kimya sektörü ihracatını yüzde 3,1 artırdı
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ekim ayı ihracat verilerinji açıkladı. Bu dönemde kimya sektörü ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artırdı.

        Kimya sektörünün ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ekim ayında kimya sektörümüz yüzde 3,1 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 11,8 pay aldı. Ülkemizin ekonomisine ve büyümesine en fazla katkıyı sağlayan sektörlerin başında geliyoruz. Ocak-Ekim olarak on aylık dönemde ihracatımız 25 milyar dolar oldu. Finansmana ulaşım, enflasyon, enerji maliyetleri, yakın coğrafyamızdaki gelişmeler gibi zorlu koşullara rağmen Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ihracatımızı artırmayı başardık. Büyük bir coşku ile kutladığımız Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, sektör ihracatımızı 30 milyar doların üzerine çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. 2000 yılında yıllık 1 milyar 864 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yaparken bugün aylık olarak 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında refah seviyesi yüksek, güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için tüm ihracatçılarımız birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla yürüyoruz. Bu bilinçle, kimya sektörü olarak 2030 vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmek için durmadan üretmeye, ihracata ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        EKİMDE MİNERAL YAKITLAR VE ÜRÜNLER ZİRVEDE

        Ekim ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 813 milyon 579 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 784 milyon 152 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 236 milyon 735 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

        EN ÇOK HOLLANDA'YA İHRACAT YAPILDI

        Ekim ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Rusya, İtalya, ABD, Irak, Almanya, Romanya, Lübnan, İngiltere ve Güney Afrika oldu. Ekim ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 785,18 ile Güney Afrika’da oldu.

        2023 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, Belçika ve İngiltere olarak ilk onda yer aldı.

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