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        Haberler Sağlık Kimyasal temizleyicilerin bulunduğu havuza düştü, belden aşağısında 3. derece yanık oluştu | Sağlık Haberleri

        Kimyasal temizleyicilerin bulunduğu havuza düştü, belden aşağısında 3. derece yanık oluştu

        Tokat'ta girdiği havuzun kenarında, temizlik için kullanılan klor ve kimyasal temizleyicilerin bulunduğu havuza düşerek vücudunun yüzde 40'ı yanan 73 yaşındaki Arslan Duran, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:45
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        Kimyasal temizleyicilerin bulunduğu havuza düştü, belden aşağısında 3. derece yanık oluştu
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        İstanbul'da ikamet eden Duran, yaz tatili için geldiği Tokat'ta, serinlemek için havuza girdiği sırada dengesini kaybederek, havuzun kenarında bulunan ve suyun temizliği için kullanılan klor ile çeşitli kimyasal temizleyicilerin olduğu havuza düştü.

        Düştükten sonra vücudunda acı hisseden ve elektrik akımına kapıldığını düşünen Duran, Tokat'taki bir hastanenin yanık teşhisi koymasının ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Duran, 26 Haziran'da hastanenin Yanık Ünitesi'nde, göbeğinden aşağısında oluşan 3. derece yanığın tedavisi için greftleme (hasarlı cildin yerine yeni deri eklenmesi) ilaç ve destek tedavisi görmeye başladı.

        Tedavide 1,5 ayı geride bırakan Duran'ın vücudunun yüzde 40'ında oluşan yanığın yüzde 70'i iyileşti.

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        Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Fikret Gözübüyük, Duran'ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

        Hastanın vücudunda ciddi yanık olduğunu belirten Gözübüyük, şunları kaydetti: "Yanığın nedeni, havuz temizliğinde kullanılan klor ve diğer kimyasal temizleyiciler, çıkmayan lekelerin çıkartılmasında kullanılan asidik özelliği olan malzemeler muhtemelen. Onlar bir ihmal sonucu bir yerde birikmiş. Arslan Bey oraya basmış, düşmüş. Yanık o şekilde oluşmuş. Hastamızın vücudunda yüzde 40 yanık olmuş. Tedavisi devam ediyor. Kısmen ameliyata hazırladığımız, greft koymaya hazır hale gelen yerlerini kısım kısım ameliyat yapıyoruz. Bugün de bir ameliyata girecek. Sol ayağının çoğu tedavi edildi. Sağ bacağın ameliyatlarını bugün yapacağız. Sırtında ve karın duvarında yanıklar var. Durumu iyi ve iyiye gidiyor. Daha da iyi olacak."

        Gözübüyük, yanık bölgesindeki ölü dokuların önce temizlendiğini, ardından daha çok uyluk bölgesinden dermatom cihazıyla milimetrenin onda ikisi kalınlığında alınan derinin yanan yere yamalandığını ve bu yaranın da yaklaşık 10 günde kapandığını dile getirdi.

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        "ADIM ADIM İYİYE GİDİYOR"

        Hastanın vücudundaki yanığın ciddi olduğunu anlatan Gözübüyük, "Yüzde 40'ın hemen hemen tamamı greft konulmayı gerektiren üçüncü derece yanık. Yani deri tüm katlarıyla yanıyor. Deri altı, yağ dokusu da yanıyor. Üçüncü derece ağır bir yanık. Yüzde 40 geniş bir yanık demek. Yaraları tamamen kapandıktan sonra hareket açısından fizik tedaviye ihtiyacı olabilecek. Önemli olan açık yaraların kapatılması. Adım adım iyiye gidiyor" diye konuştu.

        Gözübüyük, yanık merkezinde kendisiyle birlikte Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Taylan Başar, sorumlu hemşire Ayşe Duman ve 16 hemşireyle hastalara hizmet verdiklerini vurguladı.

        Hasta Arslan Duran da tatil için geldiği memleketinde bir talihsizlik yaşayarak göbeğinden aşağısının yandığını söyledi.

        Duran, "Tokat'a geldiğimde yüzme havuzuna girdim, çıktım. Bir su birikintisi vardı. Oraya bastığım anda elektrik akımına kapıldım zannettim. Bir anda kendimi suyun içinde buldum. Yaş da ilerlediği için kendimi toparlayamadım. O arada bağırdım, yardım edin diye. Yanıklar göbekten aşağıda oldu. Birileri geldi, beni kurtardı ama yanmışım" ifadelerini kullandı.

        Hastanede doktorların ve personelin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini anlatan Duran, tedavinin de iyi gittiğini dile getirdi.

        "1.5 AYDIR BURADA TEDAVİ GÖRÜYORUM"

        Duran, çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, şunları aktardı: "İlk günlerim aklıma geldikçe uykularım kaçıyor. Şimdi şükürler olsun her şey mükemmel gidiyor. Yanık başka bir şeye benzemiyor. Ben aşağı yukarı 1,5 aydır burada tedavi görüyorum. Tekrar ameliyata gireceğim. Bu uzun süreç devam edince psikoloji biraz daha bozulabiliyor ama şükürler olsun kendimi emin ellerde hissettiğim için gayet huzurluyum, iyi olacağım. Bir an önce evime gitmek istiyorum."

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