ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?

Derin ve geniş bir kaseye suyu ve beyaz sirkeyi koyun. Malzemelerin içine bir yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın. Esansiyel yağları da ekledikten sonra karıştırdığınız karışımı bir sprey şişesine ekleyin.

**Daha hatasız bir temizlik için ıslak silmeden önce kuru silme işkemş yapın.**