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Kimyasallara veda! Bu yöntem hem yağ söküyor, hem cam temizliyor hem evi dezenfekte ediyor!

Temizlik malzemelerine gelen zam sebebiyle, her bölge için ayrı temizleyici almak bütçeleri zorlayabilir. Ev temizliğinde kar edebilmek için evde yapabileceğiniz çok amaçlı temizleyicileri kullanabilirsiniz. İşte hem yağ söken, hem cam silen hem de evi dezenfekte eden çok amaçlı temizleyici yapımı...

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  • Kimyasallara veda! Bu yöntem hem yağ söküyor, hem cam temizliyor hem evi dezenfekte ediyor!

    Gelen zamlardan sonra temizlik malzemeleri almak bile bütçeyi zorlar hale geldi. Artan fiyatlar sebebiyle vatandaşlar bütçe dostu temizlik ürünlerine yönlendi. İşte düşük bütçeyle tüm evi tertemiz yapabileceğiniz, kimyasallardan uzak çok amaçlı temizleyici yapımı...
  • Kimyasallara veda! Bu yöntem hem yağ söküyor, hem cam temizliyor hem evi dezenfekte ediyor!

    EV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

    Evin detaylı temizliği göz korkutucu gelebilir. Aslında tüm adımları bildikten sonra ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Doğru bir ev temizli için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

    Plan yapın,

    Doğru ürünleri tercih edin,

    Penceleri açarak evi havalandırın,

    Perdeleri yıkayın,

    Pencereleri silin,

    Avizeleri silin,

    Duvarları temizleyin,

    Koltuk üzerlerini silin,

    Halıları yıkayın,

    Mobilyaların tozunu alın,

    Nevresimleri değiştirin,

    Dolap içlerini düzenleyin,

    Banyoyu temizleyin,

     

    Yerleri süpürün, sonra silin,

     
  • Kimyasallara veda! Bu yöntem hem yağ söküyor, hem cam temizliyor hem evi dezenfekte ediyor!

    ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ İÇİN MALZEMELER

    Bir yemek kaşığı karbonat

    Bir bardak beyaz sirke

    Bir bardak su

    Bir yemek kaşığı karbonat

    30 damla limon esansiyel yağı

    15 damla lavanta esansiyel yağı
  • Kimyasallara veda! Bu yöntem hem yağ söküyor, hem cam temizliyor hem evi dezenfekte ediyor!

    ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?

    Derin ve geniş bir kaseye suyu ve beyaz sirkeyi koyun. Malzemelerin içine bir yemek kaşığı karbonatı ekleyin ve karıştırın. Esansiyel yağları da ekledikten sonra karıştırdığınız karışımı bir sprey şişesine ekleyin.

     

    **Daha hatasız bir temizlik için ıslak silmeden önce kuru silme işkemş yapın.**

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