Kingsley Coman resmen Al Nassr'da!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Bayern Münih'in 29 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 15.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 15.08.2025 - 23:44
Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr, Bayern Münih'ten 29 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin, Coman." ifadesi kullanıldı.
Fransız oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde tüm kulvarlarda 45 maçta forma giydi ve 9 gol attı.
